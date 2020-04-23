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«Меня народ любит»: Бабкина перед комой рассказывала, как попала в «Модный приговор»

Как отмечала звезда, в программу она не напрашивалась.

«Меня народ любит»: Бабкина перед комой рассказывала, как попала в «Модный приговор»
Бабкина вспомнила, как попала в "Модный приговор"/http://globallookpress.com/

Певица Надежда Бабкина незадолго до того, как угодила в больницу с пневмонией, разговаривала с журналистами. Интервью с ней появилось только сейчас, когда опасность за ее здоровье миновала.

Как отмечала Бабкина, она никогда особенно не следила за модными тенденциями. По ее словам, одевалась она безвкусно. В программу «Модный приговор» сама не напрашивалась.

«Я же консультировалась у Саши Васильева и Эвелины Хромченко: «Как мне прибарахлиться, чтобы впечатление произвести?» Они наверняка надо мной посмеивались. Позвали меня туда, наверное, потому что меня народ любит».

Надежда Бабкина

Как отмечала Бабкина, она всех защищает в этой программе. По ее словам, многие рассказывают в эфирах о непростых жизненных ситуациях, в которых оказались. Певица отмечала, что через много лет встречала людей, которые участвовали в программе. Они благодарили ее за советы, также рассказывали, как изменилась их личная жизнь после программы, сообщает «АиФ».

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Александр ВасильевНадежда БабкинаНадежда Бабкина последние новостиПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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