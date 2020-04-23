«Больше всего люблю биточки и борщ»: Овечкин рассказал, что готовит ему жена

Хоккеист Александр Овечкин во время общения с баскетболисткой Светланой Абросимовой в прямом эфире Instagram признался, что его любимая супруга, модель Анастасия Шубская, очень вкусно готовит. По его словам, на карантине он не менял своего питания. Как раньше ел все подряд, так и сейчас продолжает.

«Иногда Настя меня балует. Больше всего я люблю биточки и борщ, который она готовит». Александр Овечкин

Как отметил хоккеист, на карантине он старается поддерживать форму. Конечно, о выходе на лед речи не идет, но он тренируется со своим партнером по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым и личным тренером Павлом на открытой площадке около дома.

По словам Овечкина, для него важно все время быть в движении, чтобы не потерять форму. Он уверен, что когда возобновится чемпионат НХЛ, то он наберет форму в течение недели.

Высказался игрок и о том, чем займется, когда его карьера завершится. По его словам, он хочет вернуться в Россию, потому что там его дом.