Машкова на самоизоляции в США сходила в «ресторан» к супругу на кухню

Как отметила актриса, так ей скоро понравится жить и выходить на улицу не захочется.

Актриса Мария Машкова в Instagram разместила забавный ролик о своей жизни в период пандемии. Сейчас звезда находится в США, где она совсем недавно смогла объединиться со своей семьей.

На кадрах записи можно увидеть ее дочек, которые рисуют. В это время Машкова заявила: «Девочки. Вы пока занимайтесь, а я пошла с папой в ресторан схожу. На кухню».

«Я вот думаю, а вдруг нам понравится так жить и выходить не очень-то захочется… Меня потихоньку засасывает. Всем здоровья и покоя в доме». Мария Машкова

Напомним, что Мария Машкова не смогла вовремя улететь из России к своей семье. Границы были закрыты. В результате до Америки она добиралась с большими приключениями. К примеру, один раз она уже сидела в самолете, который выруливал на взлетно-посадочную полосу, но в последний момент рейс отменили. Лишь благодаря помощи своих друзей, в частности, актрисы Ирины Горбачевой, ей удалось покинуть Россию и воссоединиться со своей семьей в США.