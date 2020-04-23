«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

Успенская выгнала племянника из дома, узнав о сливе личных данных фан-клубу

В семье «королевы русского шансона» случился новый скандал.

Успенская выгнала племянника из дома, узнав о сливе личных данных фан-клубу
Успенская выгнала племянника из дома/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана, которым еще совсем недавно восхищалась. «Королева русского шансона» узнала, что он сливает о ней личную информацию ее же фан-клубу.

Это известие привело исполнительницу в бешенство. Как известно, после скандала с дочкой Татьяной Плаксиной звезда предпочитает вести закрытый образ жизни.

Известно, что Ролан, которого она любила и даже лично подстригала, уже съехал из ее особняка. В ближайшее время мужчина должен улететь в Нью-Йорк, подальше от тетушки. Правда, сейчас выбраться в США молодому человеку будет непросто. Во всем мире бушует пандемия коронавируса. Страны закрыли свои границы, чтобы не распространять инфекцию.

Любопытно, что в доме Успенской Ролан жил в комнатах, где ранее обитала ее дочь Татьяна. Сейчас девушка в США, где за ней присматривает отец, сообщает «СтарХит».

Тэги

АмерикаЛюбовь УспенскаяЛюбовь Успенская последние новостиНовости googleТатьяна Плаксина
Loading...