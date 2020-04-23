Успенская выгнала племянника из дома, узнав о сливе личных данных фан-клубу

Певица Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана, которым еще совсем недавно восхищалась. «Королева русского шансона» узнала, что он сливает о ней личную информацию ее же фан-клубу.

Это известие привело исполнительницу в бешенство. Как известно, после скандала с дочкой Татьяной Плаксиной звезда предпочитает вести закрытый образ жизни.

Известно, что Ролан, которого она любила и даже лично подстригала, уже съехал из ее особняка. В ближайшее время мужчина должен улететь в Нью-Йорк, подальше от тетушки. Правда, сейчас выбраться в США молодому человеку будет непросто. Во всем мире бушует пандемия коронавируса. Страны закрыли свои границы, чтобы не распространять инфекцию.

Любопытно, что в доме Успенской Ролан жил в комнатах, где ранее обитала ее дочь Татьяна. Сейчас девушка в США, где за ней присматривает отец, сообщает «СтарХит».