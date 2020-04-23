Волочкова поклялась бороться до конца за списанные с карты почти 200 тысяч рублей

Как отметила балерина, у нее множество вопросов к судье.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поклялась, что будет до конца бороться за справедливость и добиваться, чтобы ей вернули почти 200 тысяч рублей, списанные с банковской карты. Напомним, что списание было сделано судебными приставами в пользу некоего фитнес-клуба. Сама Волочкова утверждает, что никому ничего не должна и произошла элементарная ошибка.

«Будем разбираться, документы изучает адвокат, теперь это в его ведении. К концу режима самоизоляции, чувствую, у меня скопится множество вопросов к судье Лилии Владимировне Бабак». Анастасия Волочкова

Отметим, что балерина не поленилась лично поехать в Красногорский суд. Правда, тот оказался закрыт из-за пандемии коронавируса. Как сказала звезда, она вообще в ужасе, что сегодня творят суды. Особенно, как она считает, люди, которые не являются публичными.

Кроме того, танцовщица напомнила, что мировые суды рассматривают дела, где речь идет о суммах, не превышающих 50 тысяч рублей. С нее же сняли почти 200 тысяч в одно мгновение.