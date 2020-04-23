«Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти»: Тарзан ответил на критику своего концерта

Как сказал культурист, убогие не могут ему простить, что вместе с ним «самая прекрасная русалка страны».

Супруг певицы Наташи Королевой, культурист и стриптизер Тарзан, в Instagram вспомнил свое шоу, которое было посвящено его пятидесятилетию. Оно прошло полтора месяца назад. После концерта в адрес исполнителя было брошено много гневных стрел со стороны пользователей и недоброжелателей. Сам Тарзан отметил, что шоу удалось на славу.

«Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти. До сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть. Это показательно в наше «перевернутое время». Тарзан

Как сказал Тарзан, он уже не в первый раз убеждается: чем интереснее у него концерт, том больше завистников. По его словам, убогие не могут простить, что вместе с ним «главная русалка страны». Именно так часто называют певицу Наташу Королеву.

Как добавил Тарзан, ему жалко всех своих критиков. Он только улыбается им в ответ. По словам Тарзана, он и дальше будет приносить людям смех и радость.