«Стефания начала готовить»: Маликов рассказал, как изменилась жизнь его семьи в изоляции

Дмитрий Маликов и его дочь Стефания рассказали, как изменилась их жизнь после начала пандемии. Артист утверждает, что почувствовал приближение опасности задолго до введения особого режима в Москве. И заранее ограничил свое общение с людьми.

В самоизоляции певцу живется непросто. И в первую очередь потому, что концертная деятельность для него – единственный источник дохода. Однако и в этой ситуации артист старается найти свои плюсы: он похвастался, что его дочь наконец-то занялась домашним хозяйством.

«Нет худа без добра, Стефания начала готовить, кормит нас периодически ужинами и обедами», — рассказал он в прямом эфире Instagram с журналистом издания PeopleTalk.

Дмитрий признался, что его семье довольно трудно сейчас не переедать. Но ему повезло — конституция позволяет лакомиться почти всем, но при этом не поправляться. Тем не менее Маликов и его близкие стараются питаться полезной едой и понемногу.

Звездная семья выбрала для себя режим полной изоляции и не ходит никуда. А учебу в МГИМО Стеша продолжила дистанционно — при помощи интернет-коммуникаций.