«Находится в плохом состоянии»: адвокат высказалась о здоровье 81-летней Федосеевой-Шукшиной

По словам Юлии Вербицкой, актриса очень расстроена, как с ней поступил муж Бари Алибасов.

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая заявила, что ее подопечная, которой сейчас 81 год, находится в подавленном состоянии. Еще не известно, чем все это в итоге обернется. Звезду буквально добивают выходки ее родственников и особенно мужа — продюсера Бари Алибасова.

«Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии. Она очень расстроилась, когда ей стало известно, что Бари Каримович отдал квартиру помощнику Сергею». Юлия Вербицкая

Как сказала адвокат, они написали письмо продюсеру, требую пояснений. Ответа пока нет. Он молчит как рыба. Продюсер живет отдельно от своей супруги и появляется у нее дома нечасто.

Отметим, что в свое время у Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. Впрочем, вся это недвижимость не принесла ей счастья, а только рассорила родственников, которые сейчас активно борются за квадратные метры, сообщает «Собеседник».

Добавим, что последней каплей, переполнившей чашу терпения Шукшиной, стал эпизод с ее квартирой в Новой Москве. Ее звезда в свое время купила за свои деньги. После женитьбы с Бари Алибасовым она переписала жилье на него. Недавно же стало известно, что теперь квартира в собственности его помощника.

Кстати, не так давно родственники Федосеевой-Шукшиной появились в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Стало известно, что внучка актрисы Анна Трегубенко продала свою часть в доме на улице Бочкова. Именно здесь когда-то жил и творил писатель Василий Шукшин. Чисто теоретически в этот дом-музей теперь могут заехать посторонние люди. Вторая часть жилья принадлежит Ольге Шукшиной. Она надеется, что в будущем в квартире будет жить ее сын Василий Шукшин — младший.