«Все не как у людей!»: старший сын Поплавской женился второй раз на первой жене

Старший сын 52-летней актрисы Яны Поплавской Клим женился. Брак нельзя назвать стандартным, поскольку мужчина зарегистрировал отношения во второй раз, но с первой женой Евгенией.

«Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей!» — иронично прокомментировала событие Яна.

Отношения молодые зарегистрировали в масках и без гостей. Самой Поплавской пришлось наблюдать за происходящим по видео. «Это трудно осознать, проще просто принять», — сказала она.

«Настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен!» — заметила также звезда.

Любопытно, что ранее самой актрисе пришлось отложить собственную свадьбу именно из-за пандемии. Поплавская планировала наконец-то официально оформить отношения с радиоведущим Евгением Яковлевым, с которым живет в гражданском браке уже пять лет.