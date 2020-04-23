Садальский нелестно отозвался об Алибасове, переписавшем квартиру жены на помощника

Актер Станислав Садальский в Instagram привел цитату писателя Василия Шукшина, которой он постарался охарактеризовать события, происходящие в доме своей коллеги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь». Василий Шукшин

Как отметил Станислав Садальский, он не уверен, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов когда-либо читал произведения великого советского писателя. При этом он сказал, что ему очень жалко нынешнюю супругу продюсера актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которую наглым образом обманули.

Отметим, что актриса много лет назад на собственные деньги приобрела квартиру в Новой Москве. Не так давно она переписала ее на Бари Алибасова. Тот со своей стороны переписал жилье на своего помощника. Когда об этом узнала Федосеева-Шукшина, то была шокирована.