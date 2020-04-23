«Спи спокойно, Аллочка»: Разин сообщил о смерти поэтессы Гольцевой

Умерла известная российская и советская поэтесса Алла Гольцева. Об этом сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram. Она написала стихи к огромному количеству песен, которые стали хитами и которые до сих пор любят люди. Гольцева работала с большим количеством известных певцов. Среди них, к примеру, такая величина, как Лариса Долина. В списке много и других известных имен.

Только для группы «Ласковый май», как сказал известный продюсер, она написала свыше пятидесяти песен, многие из которых в итоге стали хитами на все времена. Именно при ее участии родилась композиция Юры Шатунова «Детство», у которой огромное количество фанатов. Классикой, как сказал Разин, стали и ее сказки. Алла Гольцева писала их для детей разных возрастов.

Разин на своей страничке опубликовал архивное фото с Гольцевой. На кадре, который был сделан в далеком 1989 году, они вместе записывают песню «Дядя Миша». Оба совсем еще молодые и полные творческих сил.