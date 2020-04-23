«Красиво, когда три женщины вместе»: Седокова вспомнила секс времен выступлений в «ВИА Гре»

Исполнительница отметила, что не получила от этого опыта каких-то положительных эмоций.

Певица Анна Седокова, которая получила большую популярность, когда выступала в музыкальном коллективе «ВИА Гра», во время своего шоу на YouTube «Квартира 69» разоткровенничалась о личной жизни. Она отметила, что во времена работы в группе у нее случался секс втроем.

Как сказала Седокова, на необычные отношения она согласилась по любви, а не просто ради эксперимента. По словам исполнительницы, у нее никогда не было секса с двумя парнями одновременно. Она считает, что это совсем неправильно.

«Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры». Анна Седокова

Как отметила звезда, от подобных отношений она не получила удовольствия. По ее словам, она привыкла хорошо отрабатывать «и там, и там». Секс с двумя женщинами, как она считает, такого не подразумевает. В итоге, как сказала Анна Седокова, подобные практики она в скором времени прекратила, полностью разочаровавшись.