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«Мы не знакомы с этим препаратом»: близкие Заворотнюк опровергли информацию о ее лечении

Они посоветовали людям проверять все данные в СМИ и Сети.

«Мы не знакомы с этим препаратом»: близкие Заворотнюк опровергли информацию о ее лечении
Анастасия Заворотнюк Фото: Global look press.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. И все благодаря некоему чудодейственному препарату, который дал хорошие результаты. В аккаунте Instagram в поддержку Анастасии Заворотнюк, которую, якобы, ведут близкие актрисы, опровергли эту информацию.

Они сообщили, что по-прежнему не дают комментариев журналистам. Однако посчитали своим долгом сейчас высказаться.

«Нам стали поступать вопросы по поводу препарата, который, как пишут, применяет Анастасия, и его эффективности. Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем», — прокомментировали админы группы.

Они посоветовали людям быть бдительными и проверять информацию, особенно, если речь идет о жизни и здоровье людей.

Справка. Фото
Скриншот https://www.instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/

Также люди, представляющиеся близкими Анастасии, показали скриншот справки с диагнозом звезды, которую в Сети показывают как достоверную. Документ зачеркнут красными полосами.

Свои лайки под постом поставили Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна Заворотнюк.

Внимание! Данный материал основан на информации в социальных сетях, а это значит, что может быть недостоверным. Близкие Заворотнюк не общаются напрямую с журналистами, поэтому СМИ не имеют возможности получать официально подтвержденные факты. Просим отнестись к этому с пониманием.

Лайки под постом поставили Анна Заворотнюк и Анастасия. Фото
Лайки под постом поставили Анна Заворотнюк и Анастасия. Скриншот https://www.instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/

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