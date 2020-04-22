«Изучаю язык Спилберга»: Хабенский рассказал, чем занимается в самоизоляции

Популярный актер Константин Хабенский, как и многие другие звезды кино, театра и эстрады, сейчас в самоизоляции. К резкой остановке привычной жизни он адаптировался несколько дней и до сих пор еще не успел соскучиться ни по театру, ни по кино. В онлайн-беседе с писателем Александром Цыпкиным Хабенский отметил, что вошел в другой ритм, отличный от докарантинной жизни, и начал читать книги.

Как и многие другие звезды, Хабенский практически все свое время сейчас посвящает семье. В браке с актрисой Ольгой Литвиновой они воспитывают двух дочек. Если со старшей Сашей, которой уже исполнилось три года, звездный отец может поговорить и «развивает фантазию», рассказывая всякие истории, то с младшей, которая едва научилась ходить, общий язык Хабенскому еще предстоит найти.

«Пытаюсь учить ее язык. Это же отдельная история: «га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга — «Йети», там инопланетный йети изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга», — посмеялся Хабенский.

Что касается коронавируса и тех ограничений, которые он принес, то Хабенский расценивает сложившуюся ситуацию как возможность остановиться, выдохнуть и поразмыслить, «зачем, что дальше и надо ли».