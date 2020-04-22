«На карте были отложены деньги на продукты»: Волочкова лишилась почти двухсот тысяч рублей

Танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что с ее банковской карты были списаны незаконным образом 192 тысячи 500 рублей. В уведомлениях была пометка, что все вопросы она может задать судебным приставам. Вот только из-за пандемии те сейчас не работают. Балерина не может до них дозвониться.

Как сказала звезда, у нее не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за ней. Если бы она была в числе должников, то об этом сразу бы узнала вся страна благодаря акулам пера.

Как отметила звезда, ей чрез помощника удалось выяснить, куда ушли ее деньги. Эта некая организация «Тонус-клуб». При этом она отметила, что ничего этой организации не должна. Балерина уверена, что ее обманули аферисты, сообщает «Комсомольская правда».