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Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева озвучила размер своей пенсии

Актриса призналась, что на пособие от государства ей грех жаловаться.

Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева озвучила размер своей пенсии
Хитяева озвучила размер своей пенсии/http://globallookpress.com/

Звезда картины «Тихий Дон», где она сыграла казачку Дарью Мелехову, 89-летняя актриса Людмила Хитяева призналась, что ей грех жаловаться на свою пенсию. При этом она отметила, что внимательно читала ранее материалы в прессе, где многие звезды озвучила свои пособия от государства и еще при этом выражали недовольство. Ей становилось просто смешно.

Как считает Хитяева, жаловаться должны простые люди, которые получают по 15 тысяч рублей и меньше. По словам актрисы, многие звезды зарабатывают миллионы на съемках и им должно быть стыдно еще и что-то получать от государства.

«Мне же перечисляют 25 тысяч рублей, потом прибавили еще 30…Вообще, у меня прекрасный сын, который работает за границей. Всегда спрашивает: «Мама, как у тебя с деньгами?» А я ему: «Павлик, все прекрасно, я сама готова помочь!»

Людмила Хитяева

Как отметила Хитяева, сейчас у нее проблемы со здоровьем. Сильно болит позвоночник. Причина в том, что в молодости она постоянно снималась в сценах на лошадях. Порой такие съемки завершались падениями. В молодости спина ее не беспокоила, но сейчас все изменилось. С годами старые болячки вылезли наружу, сообщает «СтарХит».

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