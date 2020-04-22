Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева озвучила размер своей пенсии

Звезда картины «Тихий Дон», где она сыграла казачку Дарью Мелехову, 89-летняя актриса Людмила Хитяева призналась, что ей грех жаловаться на свою пенсию. При этом она отметила, что внимательно читала ранее материалы в прессе, где многие звезды озвучила свои пособия от государства и еще при этом выражали недовольство. Ей становилось просто смешно.

Как считает Хитяева, жаловаться должны простые люди, которые получают по 15 тысяч рублей и меньше. По словам актрисы, многие звезды зарабатывают миллионы на съемках и им должно быть стыдно еще и что-то получать от государства.

«Мне же перечисляют 25 тысяч рублей, потом прибавили еще 30…Вообще, у меня прекрасный сын, который работает за границей. Всегда спрашивает: «Мама, как у тебя с деньгами?» А я ему: «Павлик, все прекрасно, я сама готова помочь!» Людмила Хитяева

Как отметила Хитяева, сейчас у нее проблемы со здоровьем. Сильно болит позвоночник. Причина в том, что в молодости она постоянно снималась в сценах на лошадях. Порой такие съемки завершались падениями. В молодости спина ее не беспокоила, но сейчас все изменилось. С годами старые болячки вылезли наружу, сообщает «СтарХит».