«Кристина меня не оставляет, помогает»: Орбакас поблагодарил дочь за поддержку

Как отметил цирковой артист, он на связи с наследницей.

Первый муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой цирковой артист Миколас Орбакас тепло отозвался об их общей дочке с певицей Кристине Орбакайте. Как сказал Орбакас, с дочерью он все время на связи.

«Кристина меня не оставляет, помогает. Дочь есть дочь. Видимся и с ней, и с внучкой Клавой с помощью современных технических средств, разговариваем, поддерживаем тесную связь». Миколас Орбакас

Как отметил Орбакас, которому 16 апреля исполнилось 75 лет, он отметил день рождения вместе с супругой. Они сидели за столом перед телевизором. Жена приготовила для него вкусные ребрышки с соусом. Орбакас надеется, что пандемия в ближайшее время закончится и жизнь у людей наладится.

Не забыл Орбакас поздравить с днем рождения и Аллу Пугачеву. Ей 15 апреля исполнился 71 год. Поздравления он передал ей через одного из корреспондентов канала «Россия 1». После окончания карантина Орбакас пообещал приехать в Россию из Литвы, где он сейчас находится со своими родными, сообщает портал wday.ru.