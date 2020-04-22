Чернышев продал квартиру в Ялте: стала известна стоимость лечения Заворотнюк

На все вопросы о финансовой помощи фигурист отвечал, что в деньгах не нуждается.

Фигурист Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей на лечение своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая не так давно была выписана из клиники и вернулась в свой дом в поселке Крекшино. Для этого, как поговаривают его друзья, он продал квартиру в Крыму. Также известно, что курс лечения в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ) обошелся семье актрисы в два миллиона рублей.

Друзья фигуриста не раз предлагали ему финансовую помощь, но каждый раз Петр Чернышев отвечал категорическим отказом. Он отвечал, что ни в чем не нуждается.

Как ранее рассказывал друг Анастасии Заворотнюк, актриса дома практически не заходит в Интернет, не смотрит телевизор. При этом свой особняк она не покидает. Звезда соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, родные хотят полностью оградить ее от постороннего внимания.

Отметим, что речи о полном выздоровлении актрисы пока не идет. Рецидив может случиться в любой момент, но родные верят, что болезнь отступит навсегда, сообщает «Комсомольская правда».