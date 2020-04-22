Елочка, 15-метровая пихта, горная сосна, ива: Галкин устроил «минутку садовода» на участке

Юморист прошелся по своим владениям около замка и посмотрел, как растут деревья.

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram провел «минутку садовода». Он прошелся по своим владениям около замка и оценил, как растут деревья на его участке.

«Елка чувствует себя прекрасно. А вот побеги. Свежие побеги. Вот они. Так что все нормально с нашей елочкой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Огромная, веселая… Сейчас вам покажу мою гордость – пихту. Вот пихта. Красавица посмотрите какая. Огромная пихта, 15-метровая. Посмотрите, какая сочная зелень свежих побегов. Значит дерево прижилось уже. Ствол такой мощный. Но пока она на растяжках, красавица. Вот такие хорошие растяжки с доводчиком. Вот такая минутка садовода». Максим Галкин

Как отметил юморист, его часто упрекают в том, что якобы все деревья на его участке около замка посадили другие люди – прислуга. По его словам, это неправда.

«А вот у нас сосна горная. Ну и ивочка наша. Это я давно сажал уже. Я сам сажал», – сказал довольный своими успехами Максим Галкин.