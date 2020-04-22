Костенко неожиданно взвинтила цену на дом, который ей подарил Тарасов

Модель Анастасия Костенко подняла цену на дом, который ей подарил ее любимый супруг футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов. Если 30 марта цена особняка составляла 190 миллионов рублей, то сейчас Костенко хочет выручить с его продажи уже 245 миллионов.

Чем вызвана такая стоимость не очень-то понятно. Особенно учитывая тот факт, что из-за пандемии рынок жилья вообще остановился, и цены точно не выросли.

Напомним, что ранее модель рассказывала: муж подарил ей дом после рождения второй совместной дочери. Как известно, от первого брака у спортсмена также есть ребенок, матери которой он упорно отказывается платить алименты.

Добавим, что шикарный особняк Дмитрию Тарасову в свое время помогала строить его вторая жена телеведущая и певица Ольга Бузова. Когда в семье начался разлад, то футболист просто выставил супругу за дверь, оставив ни с чем. При этом всем известно, что именно Бузова вкладывала свои средства в строительство дома, сообщает «Комсомольская правда».