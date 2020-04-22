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«Она общается с родными, дочкой»: друг семьи Заворотнюк рассказал, как чувствует себя актриса

Как он отметил, сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится дома.

«Она общается с родными, дочкой»: друг семьи Заворотнюк рассказал, как чувствует себя актриса
Заворотнюк находится дома/http://globallookpress.com/

Друг семьи актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, как чувствует себя звезда сериала «Моя прекрасная няня», которая лечится от тяжелого заболевания. На днях он разговаривал с мужем актрисы фигуристом Петром Чернышевым. Тот заявил, что его супруга сейчас дома и с ней все хорошо. Она, конечно, соблюдает самоизоляцию и на улицу не выходит.

«Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться».

Друг семьи Заворотнюк

Как отметил друг семьи, медики решили, что сейчас актрисе не требуется круглосуточное наблюдение в клинике, поэтому Чернышев отвез любимую жену в их дом в Крекшино.

В то же время он отметил, что вся семья звезды не расслабляется. О полном выздоровлении пока речи не идет. Все внимательно следят, как будут дальше развиваться события. Всегда существует вероятность рецидива, сообщает «Комсомольская правда».

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