«Она общается с родными, дочкой»: друг семьи Заворотнюк рассказал, как чувствует себя актриса

Друг семьи актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, как чувствует себя звезда сериала «Моя прекрасная няня», которая лечится от тяжелого заболевания. На днях он разговаривал с мужем актрисы фигуристом Петром Чернышевым. Тот заявил, что его супруга сейчас дома и с ней все хорошо. Она, конечно, соблюдает самоизоляцию и на улицу не выходит.

«Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное. Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться». Друг семьи Заворотнюк

Как отметил друг семьи, медики решили, что сейчас актрисе не требуется круглосуточное наблюдение в клинике, поэтому Чернышев отвез любимую жену в их дом в Крекшино.

В то же время он отметил, что вся семья звезды не расслабляется. О полном выздоровлении пока речи не идет. Все внимательно следят, как будут дальше развиваться события. Всегда существует вероятность рецидива, сообщает «Комсомольская правда».