Темникова заявила, что ей предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель

Певица Елена Темникова в рамках прямого эфира с телеведущей Тиной Канделаки в Instagram намекнула, что ей предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель. Ведущая сказала, что ее в свое время домогались. При этом она отметила, что ее карьера от этого не замирала и медленнее не развивалась.

В ответ на это Елена Темникова произнесла: «То же самое. Предлагали». Многие поклонники посчитали, что она намекает на продюсера Максима Фадеева, с которым сотрудничала в группе «Серебро». Впрочем, сама исполнительница не стала в этом вопросе вдаваться в подробности.

Также певица дала совет молодым исполнительницам. По ее словам, не стоит связываться с продюсерами, у которых за плечами скандальный опыт работы со звездами. Они, как она думает, могут в любой момент подставить. Необходимо внимательно читать условия контракта.

Как сказала звезда, сейчас ее карьера стремительно развивается. За прошлый год она, к примеру, заработала свыше ста миллионов рублей.