«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

Темникова заявила, что ей предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель

Часть поклонников посчитала, что она намекает на продюсера Максима Фадеева.

Темникова заявила, что ей предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель
Темникова призналась, что ее домогались продюсеры/http://globallookpress.com/

Певица Елена Темникова в рамках прямого эфира с телеведущей Тиной Канделаки в Instagram намекнула, что ей предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель. Ведущая сказала, что ее в свое время домогались. При этом она отметила, что ее карьера от этого не замирала и медленнее не развивалась.

В ответ на это Елена Темникова произнесла: «То же самое. Предлагали». Многие поклонники посчитали, что она намекает на продюсера Максима Фадеева, с которым сотрудничала в группе «Серебро». Впрочем, сама исполнительница не стала в этом вопросе вдаваться в подробности.

Также певица дала совет молодым исполнительницам. По ее словам, не стоит связываться с продюсерами, у которых за плечами скандальный опыт работы со звездами. Они, как она думает, могут в любой момент подставить. Необходимо внимательно читать условия контракта.

Как сказала звезда, сейчас ее карьера стремительно развивается. За прошлый год она, к примеру, заработала свыше ста миллионов рублей.

Тэги

Группа "Серебро"Елена ТемниковаМаксим ФадеевНовости googleТина Канделаки
Loading...