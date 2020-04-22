«Константин Юрьевич, вы где?»: жена Хабенского показала один день из своей жизни

Константин Хабенский в самоизоляции стал активно вести свой канал на YouTube, создавая новые ролики о своей жизни, а также выкладывая архивы. Несколько дней назад он поделился сюжетом 2006-го года телеканала НТВ «Один день из жизни Константина Хабенского и Михаила Пореченкова». А теперь решил продолжить тему.

В его аккаунте появилось видео «Один день из жизни в карантине». В кадре появляется его супруга актриса Ольга Литвинова, которая на протяжении всего видео пытается найти мужа со словами: «Константин Юрьевич, вы где?». В итоге она все-таки обнаруживает его в странном месте – стиральной машинке в костюме космонавта.

Кроме оригинального юмора звезд, поклонники артистов смогли оценить их красивый дом, двор, а также автомобили Хабенского.