«Заторможенный уровень сознания»: Бабкина с трудом разговаривает после выхода из комы

Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля, но об этом стало известно только спустя неделю. Артистка оказалась в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Состояние певицы ухудшилось. Целую неделю она провела без сознания в состоянии искусственной комы. Так как к медикам она обратилась не сразу, то ее состояние было тяжелым, когда она была оформлена в больницу. Ей поставили диагноз — двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Поклонники и друзья переживают за состояние 70-летней Бабкиной. Гражданский супруг артистки Евгений Гор молится за нее. Не так давно он сообщил, что она набирается сил и приходит в сознание. Пока врачи не спешат говорить о выписке. Как выяснилось, состояние певицы все еще непростое. Более того, она впала в депрессию из-за длительного нахождения в больнице.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее „сняли с трубы“ — отключили от ИВЛ — уже большая победа!» — цитирует свой источник из медучреждения издание «СтарХит».

Пока Бабкина дышит через трубку, вставленную в шею, а питается через зонд. Ей делают разные виды терапий. Медики уже зафиксировали положительную динамику и надеются, что она скоро пойдет на поправку. Напомним, что также был госпитализирован партнер артистки по передаче «Модный приговор» Александр Васильев. На днях он сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.