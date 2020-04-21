Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Голливудский секс-символ решил порадовать этот мир хорошими новостями и стал ведущим прогноза погоды. Брэд Питт принял участие в новом выпуске шоу «Немного хороших новостей» на YouTube.
Автор идеи Джон Красински — звезда сериала «Офис». Актер рассудил, что в непростое время, когда весь мир занят борьбой с пандемией, а поводов для позитива крайне мало, нужно создавать их самому. Например, рассказывать о героях, самоотверженных поступках и, конечно же, погоде.
А если к погоде добавить экс-супруга Анджелины Джоли, то она автоматически попадет в разряд хорошей.
На приглашение поучаствовать в шоу Брэд Питт ответил согласием и пополнил список звездных гостей, побывавших в программе. Ранее в гости к Красински заглядывали актриса Эмили Блант, комик Стив Карелл, певица Билли Айлиш, участники группы Jonas brothers и многие другие знаменитости.
«Мы должны посмотреть, как там погода. Брэд?» — обратился Джон Красински к своему соведущему.
Звезда тут же поспешил выполнить возложенную на него миссию и выглянул на улицу:
«Выглядит… хорошо», — резюмировал Питт.
С момента развода Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло больше года. Личная жизнь актера уже наладилась, он не скрывает своих отношений с Дженнифер Энистон, а вот Джоли до сих пор одна. Отец актрисы призывает ее помириться с бывшим мужем, но, судя по всему, на данный шаг звезда не решится. Инсайдеры и вовсе уверяют, что Малефисента планирует отмстить Питту за возобновление отношений с бывшей женой, пишет сайт Dni.ru.
А американские СМИ регулярно рассказывают, что Джоли препятствует встречам Питта с детьми. Пока актриса ссылается на ситуацию, связанную с коронавирусом. Но не исключено, что это только повод. Данный шаг может обернуться против нее. Во время бракоразводного процесса звезду предупреждали, что попытки ограничить общение отца и детей могут привести к потере прав опекуна над детьми, пишет сайт Актуальные новости.