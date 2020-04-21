Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Пусть и на один раз, но в этой роли актер оказался безупречен.

Голливудский секс-символ решил порадовать этот мир хорошими новостями и стал ведущим прогноза погоды. Брэд Питт принял участие в новом выпуске шоу «Немного хороших новостей» на YouTube.

Автор идеи Джон Красински — звезда сериала «Офис». Актер рассудил, что в непростое время, когда весь мир занят борьбой с пандемией, а поводов для позитива крайне мало, нужно создавать их самому. Например, рассказывать о героях, самоотверженных поступках и, конечно же, погоде.

А если к погоде добавить экс-супруга Анджелины Джоли, то она автоматически попадет в разряд хорошей.

На приглашение поучаствовать в шоу Брэд Питт ответил согласием и пополнил список звездных гостей, побывавших в программе. Ранее в гости к Красински заглядывали актриса Эмили Блант, комик Стив Карелл, певица Билли Айлиш, участники группы Jonas brothers и многие другие знаменитости.