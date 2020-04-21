69-летняя Кобзон привлекла адвокатов к истории с долгом в 18 миллионов рублей

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на Telegram-канал Mash, вдова Иосифа Кобзона оказалась в центре малоприятной истории. Семейная пара, задолжавшая ныне покойному народному артисту СССР крупную сумму денег, подала иск к Нинель Михайловне. Отметим, что поводом для судебного разбирательства стал долг в 300 тысяч долларов — порядка 18 миллионов рублей.

больше по теме Вдову Кобзона втянули в историю с долгом в 18 миллионов рублей По поступившей информации, супруга ныне покойного народного артиста СССР оказалась в центре судебных разбирательств.

Немного предыстории: бывший помощник Иосифа Давыдовича — некий Ефим Петров и его жена-художника взяли в долг у артиста внушительную сумму денег, оставив в залог 141 картину. Полученные от певца средства супруги намеревались направить на открытие музея. Однако этот план они так и не осуществили. И взятые в долг 300 тысяч долларов супруги возвращать не стали. Сам Кобзон успел подать на должников в суд.

В качестве обеспечительного имущества по иску было арестовано еще 337 картин и три драгоценных ларца. Однако после смерти Иосифа Кобзона, никто из его наследников не стал заявлять о правопреемстве. На этом основании жена бывшего помощника артиста подала встречный иск к Нинель Михайловне. Художница Елена Флерова настаивает на том, что долг является недействительным. И по этой причине она может получить назад свое арестованное имущество.

В беседе с «Комсомольской правдой» вдова Иосифа Кобзона заявила, что этим делом займутся ее адвокаты. Сама Нелли пока не готова вникать в эту ситуацию. Супруга покойного певца дала понять, что еще при жизни муж успел рассказать ей об этом деле. Но подробности сделки вдову народного артиста СССР мало интересовали.