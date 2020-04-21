Светличная обвинила сотрудников одного из телеканалов в краже 600 тысяч рублей

По словам актрисы, она в шоке, как с ней поступили тележурналисты.

Звезда картины «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что тележурналисты одного из телеканалов украли у нее 600 тысяч рублей и банковскую карту. Запись разговора есть в редакции нашего издания. По этическим причинам мы не называем телеканал.

«Я не так давно согласилась дать интервью одной программе и рассказать о своих отношениях с внучкой, которая не отдает мне деньги, взятые в долг. В итоге у меня пропала крупная сумма из кошелька. У одного известного ведущего есть работник, которого зовут Евгений. Он на прошлой неделе позвонил и захотел ко мне домой приехать. Пообщаться на тему внучки и наших с ней отношений. Я сразу сказала, что не понимаю, почему он ко мне домой приезжает. Телевидение вроде у нас небедное. Готова была сама выехать на встречу». Светлана Светличная

Как отметила Светличная, в итоге телевизионщики настояли на приезде к ней домой. В гости пожаловали журналист и оператор.

«Я решила все им рассказать, а потом выпить с ними шампанского, которое было у меня дома. Этот Женя — скользкий мальчик. Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А Женя остался в другой комнате. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского», — отметила она.

Как сказала звезда, пропажу крупной денежной суммы она обнаружила вскоре, как телевизионщики ушли.