«Какая чушь»: Стоцкая прокомментировала покупку кроссовок за 140 тысяч рублей

Украинская исполнительница Анастасия Стоцкая назвала чушью новости о том, что она попалась на удочку мошенников, покупая брендовые вещи в Сети. Звезда перечислила мошенникам 140 тысяч рублей за кроссовки и сумки, но свою посылку так и не получила.

Исполнительница отрицает данный факт и не признает, что пострадала от действий мошенников.

«Нет, я ни от чего не пострадала. Откуда такая информация, я не поняла? Какая чушь! Нет, такого не было! Я не понимаю вообще, откуда это», — заявила Стоцкая 5-tv.ru.

Тем не менее новости о том, что 38-летняя звезда эстрады лишилась крупной суммы денег, облетели все СМИ.



Вокалистка сделала заказ в интернет-магазине и оплатила заказ. Ее заверили, что товар уже в Москве, а потом его долго не могли получить на таможне. Когда же певица потребовала вернуть деньги, то продавец перестал выходить на связь, пишет сайт OA.