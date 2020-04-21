Собчак и Богомолов стали все чаще выходить в прямой эфир в соцсетях под градусом

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов стали все чаще выходить в прямой эфир Instagram, где они общаются со своими подписчиками, в нетрезвом виде. К примеру, совсем недавно они устроили вечерние посиделки с друзьями в соцсетях. Звезды пообщались с продюсером Александром Роднянским и его супругой Валерией Мирошниченко. Разговор зашел о киноиндустрии.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство». Ксения Собчак

Любопытно, что звезды уже не в первый раз показываются в кадре на самоизоляции с крепким алкоголем. Некоторые поклонники даже стали думать, не пора ли светской львице и режиссеру обратиться за помощью к специалистам. Особенно многих пользователей взволновала судьба сына Собчак, Платона, который вынужден наблюдать за этим.

Кстати, не так давно мать телеведущей Людмила Нарусова отчитала дочь и зятя за пьянство. Они никак не могли подключить ее к прямому эфиру. Родственников Нарусова назвала тупыми и заявила, что они пьяные.