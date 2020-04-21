«Идите в волонтеры»: Прокофьева прокомментировала свой роман со Смолкиным

Актриса из «Моей прекрасной няня» возмутилась новостями о своей личной жизни.

Актрисе Ольге Прокофьевой, сыгравшей Жанну Аркадьевну в сериале «Моя прекрасная няня», приписали роман с коллегой по цеху Борисом Смолкиным. Новости о взаимоотношениях пары появились накануне, заявление сделал сам Смолкин в эфире передачи «Судьба человека».

На съемках он заявил, что между ним и Ольгой разыгрался бурный роман. И эти подробности вызвали возмущение Прокофьевой. Актриса эмоционально призвала СМИ перестать писать всякую чушь о ее личной жизни и заняться чем-нибудь полезным.

«Мои дорогие, вам заняться нечем? Идите в волонтеры. Помогайте людям: бабулькам соседкам. Вам делать что ли нечего? Господи, что вы читаете, куда вы смотрите…» — сказала Прокофьева 5-tv.ru

Пояснять, почему Смолкин решился на такое заявление, она не стала.



Тем не менее актер не скрывает, что у него сложились прекрасные отношения с Ольгой Прокофьевой. Роман знаменитостей продлился недолго. Коллеги расстались, но при этом смогли сохранить дружеские чувства, пишет сайт Актуальные новости.