«Мы видим хорошую сторону в этом ужасном вирусе»: в Великобритании пенсионеры нашли свою любовь

Возлюбленным по 98 лет и они собираются пережить эту эпидемию.

Хотя эпидемия коронавируса в основном приносит людям лишь страдания и боль, есть и несколько позитивных историй, связанных с пандемией.

Так, пенсионеры из Великобритании нашли свою любовь и стали жить вместе благодаря сложившейся ситуации. Как сообщает издание The Sun, возлюбленным по 97 лет, а познакомились они в прошлом году. Оба прошли войну, Роберт Уолш служил на подводной лодке, а его избранница Лилиан Гранди занималась строительством самолетов.

После начала эпидемии пенсионеры осознали, что нашли свою любовь и не могут больше не минуты жить на расстоянии друг от друга, и съехались. Теперь они живут вместе и частенько поют песни военных лет, не переживая о коронавирусе.