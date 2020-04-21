«Я даже не знаю, кто это»: Гордон отреагировала на слова Разина, что она «самая опасная баба»

По словам общественницы, ей абсолютно без разницы, что про нее пишет этот человек.

Общественница Екатерина Гордон в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на гневный пост в Instagram продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Исполнитель ранее заявил, что она самая опасная баба для всех успешных мужиков в России, потому что может развалить их семью.

«Я даже не знаю, кто это. Я с ним никогда не пересекалась. Мне даже странно это комментировать. Я публичный человек, юрист. Есть люди, которые пишут про меня хорошее, а есть, которые пишут плохое. Комментировать всех было бы странным. Ну написал и написал. Мне все равно, что он считает. Углубляться в изучение слов неинтересных мне людей я не собираюсь». Екатерина Гордон

Отметим, что в своем гневном послании Разин также сказал, что от Гордон надо держать всем подальше. Он напомнил, что общественница жила с юристом Сергеем Жориным, который «обучил ее, как делать псевдопобои и как издеваться над мужчинами».