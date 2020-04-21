Разин предрек Пугачевой скорую продажу дома и вспомнил, как подарил ей перстень в семь карат

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в Instagram заявил, что продажа своих вещей певцом Филиппом Киркоровым – это только первая ласточка. По его словам, скоро начнут избавляться от своего имущества даже такие звезды как Алла Пугачева. Потому что ей надо на что-то содержать «огромную армию подчиненных, горничных и обслугу».

«Думаю, что потом пойдут бриллианты, украшения, а после этого начнутся продажи домов. Так, что следите за новостями в этой сфере». Андрей Разин

Как сказал продюсер, сам он продавать ничего не будет. Также он вспомнил, что в свое время подарил перстень в семь карат Алле Пугачевой. Это продюсер сделал в присутствии друга Примадонны музыканта Александра Буйнова. По его словам, это самый крупный подарок звезде, который он когда-либо сделал.

Как заверил продюсер, он никогда не продаст свою большую коллекцию изумрудов. В конце своего поста Разин сделал отсыл на сайт, на котором можно будет приобрести личные вещи Филиппа Киркорова. Дело в том, что поп-король — его близкий друг и он всегда готов прийти к нему на помощь.