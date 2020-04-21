«Насте очень повезло»: Прокофьева высказалась о состоянии Заворотнюк

Актриса Ольга Прокофьева, которая запомнилась телезрителям по сериалу «Моя прекрасная няня», появилась в студии программы «Судьба человека» на канале Россия 1». В известной картине она сыграла финансового директора Жанну Ижевскую. В эфир она пришла, чтобы поддержать своего товарища по сериалу актера Бориса Смолкина. Он в фильме сыграл дворецкого Константина.

Ведущий программы Борис Корчевников заметил, что сразу несколько актеров, которые сыграли в сериале, уже ушли из жизни. Это Любовь Полищук и Александра Назарова. Первая умерла еще в 2006 году, а вторая относительно недавно – в августе 2019 года.

Борис Корчевников отметил, что уже для многих не является секретом – актриса и главная звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. Борис Смолкин не стал комментировать состояние своей коллеги, а вот Ольга Прокофьева высказалась.