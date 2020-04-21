Вдову Кобзона втянули в историю с долгом в 18 миллионов рублей

Как передает Telegram-канал Mash, 69-летняя Нелли Кобзон была втянута в малоприятную историю с долгом в 18 миллионов рулей. Как выяснилось, должники ныне покойного Иосифа Давыдовича подали в суд на его вдову для того, чтобы не возвращать семье народного артиста СССР крупную сумму денег. Для того, чтобы разобраться во всех перипетиях, стоит вспомнить о событиях, которые предшествовали произошедшему.

Напомним, что еще одиннадцать лет назад, в далеком 2009-м бывший помощник ныне покойного Иосифа Кобзона в Госдуме некий Ефим Петров и его жена — художница Елена Флерова, одолжили у певца крупную сумму денег, порядка трехсот тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на открытие музея Флеровой в Германии. Однако вскоре планы супругов поменялись: никакой музей они не открыли, да и деньги Иосифу Давыдовичу возвращать не стали.

В итоге народный артист СССР был вынужден довольствоваться только залогом в виде полученных им картин (всего насчитывалось 141 экземпляр). Разумеется не обошлось и без судебных разбирательств. Так, Чертановский суд арестовал три живописных ларца (шкатулки, — Прим. ред.) и 337 картин в качестве обеспечительного имущества по иску.

Теперь же, спустя два года после смерти Иосифа Кобзона, художница Елена Флерова подала ответный иск. Ведь после похорон народного артиста СССР заявление о правопреемстве никто из наследников не подавал. В связи с чем, должники певца надеются получить обратно свое имущество, замяв историю с долгом в 18 миллионов рублей.