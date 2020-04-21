«Наши дети — еще совсем молодые люди»: Борис Смолкин высказался о «родстве» с Тутберидзе

Актер Борис Смолкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своем сыне Глебе от второй жены Светланы, которая младше него на 23 года. Как известно, ребенок звезды — фигурист. Он успешно катается в паре с дочерью известного тренера Этери Тутберидзе Дианой Дэвис. Поговаривают, что у них роман.

«Этери Тутберидзе — успешный тренер. У нее глаз наметан на будущих чемпионов. Мы не вмешиваемся в отношения наших детей. Как у них дальше сложится, я не знаю. Наши дети еще совсем молодые люди. Ему 20 лет, а ей 17. Куда их приведет общая работа, я не знаю». Борис Смолкин

Как отметил актер, с младшим сыном у него очень доверительные отношения. Глеб всегда может позвонить и поделиться с ним своими проблемами.

«Мы доверяем друг другу. Он всегда может меня о чем-то спросить. Когда доверительные отношения между сыном и отцом — это самое лучшее», — сказал Борис Смолкин.