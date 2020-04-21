«Я все же боялась, нервничала»: Милославская заговорила о съемках с Ходченковой

В одном из недавних интервью 24-летняя Стася Милославская прокомментировала съемки с экс-супругой Владимира Яглыча. Вместе со Светланой Ходченковой актриса снялась в новой ленте «На острие». По словам знаменитости, в первое время она действительно переживала и волновалась.

Стася дала понять, что чувствовала себя вчерашней выпускницей рядом с известной артисткой, снискавшей признание и любовь поклонников. Напомним, что Ходченкова полюбилась зрителю после съемок в военной драме Станислава Говорухина «Благословите женщину», в которой она снималась вместе с Александром Балуевым. Несмотря на значительную разницу в возрасте (Светлана была младше своего партнера на двадцать четыре года), она с легкостью нашла общий язык с Александром.

Говоря о работе с Ходченковой, Стася дала понять, что довольно быстро освоилась на съемочной площадке и привыкла к Светлане. Так, 37-летнюю актрису партнерша Александра Петрова по фильму «Стрельцов» назвала настоящим профессионалом.

«Не так уж и страшно на самом деле. Со Светой, например, мне прекрасно работалось. Восхищаюсь ею… Правда, первые несколько смен, я все же боялась, нервничала», — приводит «Грация» слова Стаси Милославской.

Актриса уточнила, что сумела найти общий язык с Ходченковой. Ко всему прочему, Милославская даже подружилась со Светланой. Девушка призналась, что много наблюдала за экс-возлюбленной Владимира Яглыча, уделяя особое внимание ее техничности.