«Не ставил цели соблазнить молоденькую»: Смолкин рассказал о жене, которая младше на 23 года

Актер Борис Смолкин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Светлане, которая младше него на 23 года. В этом браке у него родился сын Глеб, известный фигурист и партнер дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в парном катании.

«Пока я не влюбился, то не женился. У меня были разные девушки. Меня друзья и родственники знакомили. Но не складывалось. Не было влюбленности. Я очень хотел жениться. Желание было огромное. Однажды в театре появилась трогательная и нежная девочка. Очень молодая. Я приобрел такой наглости и решил начать ухаживать. И через два месяца я остановился. Понял, что я так повяз. Меня не останавливало, что девочка моложе меня на 23 года».

Борис Смолкин

«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — сказал актер.

В момент знакомства со Смолкиным Светлана была замужем, но ушла от супруга.

Как отметил актер, в один момент он назначил свидание будущей супруге на 9 мая.