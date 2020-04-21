«Не ставил цели соблазнить молоденькую»: Смолкин рассказал о жене, которая младше на 23 года

Актер Борис Смолкин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Светлане, которая младше него на 23 года. В этом браке у него родился сын Глеб, известный фигурист и партнер дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в парном катании.
«Пока я не влюбился, то не женился. У меня были разные девушки. Меня друзья и родственники знакомили. Но не складывалось. Не было влюбленности. Я очень хотел жениться. Желание было огромное. Однажды в театре появилась трогательная и нежная девочка. Очень молодая. Я приобрел такой наглости и решил начать ухаживать. И через два месяца я остановился. Понял, что я так повяз. Меня не останавливало, что девочка моложе меня на 23 года».
В момент знакомства со Смолкиным Светлана была замужем, но ушла от супруга.
«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — сказал актер.
Как отметил актер, в один момент он назначил свидание будущей супруге на 9 мая.
«Мы гуляли весь день. Конечно, все скрывали. Но это было невозможно на самом деле. Вскоре я старшего сына познакомил со Светой. Потом предстояло ее познакомить с моей мамой. Зная ее характер, мне было страшно. Но мне помог сын. Он сказал моей матери: «Бабуля. Папа с ума сошел. Он с пионерками встречается». Но как-то он сгладил все непроизвольно благодаря этим словам. С мамой Светы тоже, конечно, были трения. Но со временем все устаканилось. Света развелась. Я не ставил цели соблазнить молоденькую, но так случилось», — заметил Борис Смолкин.