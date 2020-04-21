«Оба виноваты»: Борис Смолкин объяснил, почему рухнул его первый брак

Актер Борис Смолкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене — актрисе Марии Кузнецовой. От первого брака у него родился в 1974 году сын Владимир.

«Мне было 22 года, когда мы познакомились, а ей всего 20 лет. Мы прожили где-то лет восемь вместе. Первый раз отцом я стал в 27 лет. Конечно, я запомнил наше знакомство. Я поступил в театральный институт. И вышел на охоту после первого курса. Стал знакомиться с абитуриентками. Подходил к таким девушкам и говорил: «Я бы мог вам помочь с репертуаром». Вот так я подошел и к своей первой жене. Она мне понравилась, и мы стали встречаться». Борис Смолкин

По признанию актера, они с первой женой все никак не могли пойти в ЗАГС и зарегистрировать отношения.

«Были прогоны, зачеты. Нам просто было некогда. Наша свадьба была очень простой. Даже колец обручальных не было. Сели в такси и поехали в ЗАГС. По дороге у такси оторвался глушитель. Мы опоздали на церемонию», — сказал Борис Смолкин.

К сожалению, через восемь лет его брак рухнул.