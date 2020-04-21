В Праге умер Джин Дейч — создатель мультфильма «Том и Джерри»

The Hollywood Reporter сообщил о смерти Джина Дейча — одного из создателей всемирно известного мультфильма «Том и Джерри». На момент смерти мультипликатору и режиссеру было 95 лет, причина не уточняется. О смерти Дейча в Праге сообщил его издатель Петр Химмель.

Напомним, Джин работал над сериалом «Том и Джерри» и лично срежиссировал тринадцать эпизодов. Но одним из главных его достижений стал «Оскар», полученный в 1960 году за анимационную короткометражную картину «Манро».

Помимо истории о мышонке и коте, Дейч также работал над проектом «Моряк Папай», который был не особо популярен в России.

Дейч родился в 1924 году в Чикаго. В 1959 году перебрался в Прагу, хотя поначалу хотел лишь погостить 10 дней, но в итоге влюбился в свою будущую жену Зденьку и решил остаться. В 2004 году он получил премию Winsor McCay Award за пожизненный вклад в анимацию.