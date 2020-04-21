Смолкин вспомнил, как Полищук из-за болезни не могла стоять на ногах на съемках «Моей прекрасной няни»

Актер Борис Смолкин, известный по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как тяжело давались последние серии во время съемок актрисе Любови Полищук, которая была на тот момент уже тяжело больна.

Как известно, Полищук скончалась в ноябре 2006 года. У нее была саркома позвоночника. В сериале актриса сыграла маму «прекрасной няни» Вики в исполнении Анастасии Заворотнюк — Любовь Прутковскую.

«Она была уже очень больной. Приезжала на съемки на час-полтора. Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо. Она не могла стоять на ногах во время массовки. Сказала мне: «Боря, можно я буду сидя участвовать в массовке». Она села рядом, а я стоял. Это не заметила даже массовка».

Борис Смолкин

Актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале финансового директора Жанну Ижевскую, отметила, что Полищук лежала на диване в гримерке и не могла встать. «Это настоящие подвиги великой актрисы. Ей было очень тяжело работать», — заметила актриса.