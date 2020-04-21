«Навык аккомпаниатора не пропадет»: Николаев вслед за Фадеевым задумался о смене работы

Многие знают Игоря Николаева как талантливого композитора и харизматичного певца. Однако это далеко не единственные таланты, которые у него есть.

Об этом музыкант решил напомнить своим поклонникам, пребывая в самоизоляции. Судя по всему, народный артист, как и многие другие отечественные звезды, стал думать о дополнительных источниках дохода.

В ролике, который Николаев представил на суд зрителей, он выступает обычным клавишником для Аллы Пугачевой и певицы Валерии.

«Навык пианиста-аккомпаниатора, так же, как и навык езды на велосипеде, оказывается, не пропадает даже спустя много лет! Это хорошая новость! Может пригодиться! Время сейчас непредсказуемое… По странному совпадению обе песни — композитора Р. Паулса (и обе песни, конечно, живьем, без фонограммы, полный лайф! А между ними — 38 лет жизни на сцене!)», — написал он в Instagram.

Ранее о смене профессии задумался Максим Фадеев, получивший предложение поработать в московском вузе. Придумал себе подработку и Филипп Киркоров, решивший продавать вещи из своей гардеробной через Интернет. А Наргиз и Любовь Успенская стали делать за деньги музыкальные видеопоздравления.