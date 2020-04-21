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«Я-то знаю, что у нас был роман»: Смолкин высказался о любовных отношениях с Прокофьевой

Звезды вместе играли в сериале «Моя прекрасная няня».

«Я-то знаю, что у нас был роман»: Смолкин высказался о любовных отношениях с Прокофьевой
Смолкин прокомментировал слухи о романе с Прокофьевой/http://globallookpress.com/

Актер Борис Смолкин, который прославился после роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировал на слухи о романе с актрисой Ольгой Прокофьевой. В картине она сыграла финансового директора Жанну Аркадьевну Ижевскую.

«Я-то знаю, что у нас был роман с Жанной Аркадьевной. Меня допытывали уже после окончания выхода «Моей прекрасной няни» на кинофестивалях: «Почему вы издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я всегда отвечаю: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косу, чтобы она обратила на вас внимание. Я то же делаю с Жанной Аркадьевной в сериале».

Борис Смолкин

Отметим, что в студии появилась и сама Жанна Аркадьевна, актриса Ольга Прокофьева. Она отметила, что со Смолкиным они дружат уже много лет, с 2004 года, когда только начались съемки.

«У сериала мистическая судьба. Он переходит с канала на канал, и он всегда в эфире. Мы с Борисом всегда говорили на одном языке. Я всегда восхищалась им. Мы общаемся. Поздравляем друг друга с праздниками. Эту ниточку, связывающую нас по сериалу, мы не потеряли и в обычной жизни», — сказала Прокофьева.

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