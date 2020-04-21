«Критика в Татарстане меня закалила»: Гузель Яхина отреагировала на экранизацию своего романа

Писательница Гузель Яхина, которая прославилась благодаря произведению «Зулейха открывает глаза», в эфире программы «Утренний разговор» на радиостанции «Эхо Москвы» отреагировала на критику ее романа и на экранизацию произведения. Как известно, главную роль в одноименной картине сыграла актриса Чулпан Хаматова. Фильм вызвал неоднозначную реакцию прежде всего, как считают некоторые, из-за исторических несоответствий.

Как отметила Яхина, то, что показано в фильме, очень близко с изложенным в книге. Кино ей очень понравилось. При этом она заметила, что и книгу сильно в свое время критиковали. Особенно в Татарстане.

«Критика в Татарстане меня закалила. Это были обвинения в основном националистического толка». Гузель Яхина

Как добавила Яхина, находились и те, кто открыто заявлял, что подобный роман никогда бы не смогла написать женщина. Якобы у нее просто не хватило бы ума. В то же время все-таки большинство приняли книгу очень тепло. Сейчас, как она сказала, подобное происходит и с кинофильмом. Недовольные, как она отметила, всегда будут.