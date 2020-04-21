Австрийская фигуристка назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми чемпионками»

Как отметила Беатрикс Шуба, девушки блистают от силы два года, а потом просто завершают карьеры.

Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба заявила, что все ученицы тренера Этери Тутберидзе — «одноразовые чемпионки». В качестве примера, она привела фигуристку Александру Трусову, у которой в программе есть сразу несколько четверных прыжков. Как считает Шуба, такие гении как Трусова недолговечны.

«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это не звучало. Они выступают на серьезном уровне один — два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают». Беатрикс Шуба

Как считает Шуба, физиологию не обманешь. Девочки с годами начинают расти. Им становится уже сложно делать четверные прыжки. Кроме того, на пятки наступают новые молодые звезды. Шуба не понимает, как олимпийские чемпионки могут уже в 17 лет завершать карьеру. В данном случае она намекнула на Алину Загитову, которая взяла перерыв в выступлениях, потому что начала проигрывать более молодым соперницам.

Также Шуба отметила, что после завершения карьер многим девушкам еще предстоит стать мамами. А их здоровье уже подкошено изнурительными прыжками и тренировками. В данном вопросе она считает, что должна свое слово сказать Этери Тутберидзе. Сама Шуба никогда не разрешила бы своей дочери в 11 лет прыгать четверные прыжки, сообщает портал sport.business-gazeta.ru.