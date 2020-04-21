«Я все еще обожаю хоккей»: Овечкин обозначил сроки завершения своей карьеры

У спортсмена еще год будет действовать контракт после завершения этого сезона.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который сейчас находится на самоизоляции в своем американском доме с семьей, во время совместного интервью с великим канадским нападающим Уэйном Гретцки ответил на вопрос о завершении своей карьеры. Запись появилась в Instagram НХЛ.

Как отметил хоккеист, у него еще год будет действовать контракт с его заокеанским клубом. После же этого он пока не знает, как будут развиваться события. В то же время супруг модели Анастасии Шубской сказал, что сейчас здоров и по-прежнему находится в прекрасной форме.

«Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре». Александр Овечкин

больше по теме Александр Овечкин рассказал, что выводит из себя беременную Шубскую Хоккеист и его супруга находятся сейчас на самоизоляции в Вашингтоне.

Как сказал Александр Овечкин, он никогда не станет занимать чье-то место в команде. Если игрок будет чувствовать, что на его позиции появился более сильный хоккеист, то он сразу же уступит ему место, а сам сосредоточится на других делах.