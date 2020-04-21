Разин заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге отменят все концерты с 10 ноября и до конца года

По словам продюсера, в это время будет проводиться вакцинация населения.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что концертная деятельность в России возобновится с 15 июня. Причем в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге она будет длиться только до 10 ноября. Затем всех граждан на этих территориях начнут вакцинировать и культурных мероприятий до конца года снова не предвидится.

По словам Разина, ограничения ждут только жителей трех выше перечисленных регионов. На всей остальной территории страны концерты будут идти в плановом режиме.

«Также хочу сообщить, что за рубежом, в Европе, в скандинавских странах, а также в Соединенных Штатах Америки, все массовые мероприятия отменяются до конца этого года и проводиться вообще не будут. Авиаперелеты за границу будут восстановлены только в следующем, 2021-м году». Андрей Разин

Как отметил Разин, отдых в этом году нужно планировать в Крыму и на территории Краснодарского края. Также он сказал, что все смогут попасть на его шоу «Дискотека Союз» по ранее приобретенным билетам. Как известно, многие концерты были перенесены. Поднимать цены на выступления продюсер не будет.