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Поплавская с молодым возлюбленным покрасовались в красных пуховиках около своего дома из бруса

По словам актрисы, он еще не обустроенный, но очень уютный и теплый.

Поплавская с молодым возлюбленным покрасовались в красных пуховиках около своего дома из бруса
Поплавская уже месяц живет с Яковлевым в их новом доме/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Поплавская в Instagram поделилась кадром со своим молодым возлюбленным радиоведущим Евгением Яковлевым. Сейчас они вместе обустраивают «дом красной шапочки». Именно такое название жилью присвоила Поплавская. На снимке они в одинаковой цветовой гамме – в красных пуховиках.

Как отметила актриса, если бы не самоизоляция, она бы никогда не смогла на целый месяц выбраться из Москвы в их с Яковлевым дом. Она подчеркнула, что, конечно, жилье еще не совсем обустроено, но там уже тепло и очень уютно вместе с любимым человеком.

«У нас есть все необходимое для комфортной жизни за городом, мы могли бы вообще существовать тут автономно. Постепенно обустраиваемся и обживаемся. И я уже делюсь с вами новостями не со строительной площадки, а из самого настоящего дома!»

Яна Поплавская

Также «Красная шапочка советского кинематографа» заметила, что 25 апреля проведет прямой эфир со своими подписчиками. Она расскажет подробности жизни в новом доме, а также поделится тем, как с пользой проводить время в условиях самоизоляции.

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