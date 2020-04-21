«Хочется просто погулять»: дочь Ирины Салтыковой заскучала из-за карантина на подоконнике

Алиса верит, что скоро все закончится и она сможет погулять.

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса в Instagram опубликовала снимок, на котором она сидит на подоконнике и скучает. Девушка, которой сейчас 32 года, находится на самоизоляции.

«Сижу на подоконнике и смотрю на улицу. Чувствуется приближение по-настоящему теплых дней. Хочется просто погулять и насладиться солнечной погодой. Надеюсь, что скоро все это закончится, вирус отступит и мы все сможем сделать это». Алиса Салтыкова

Добавим, что девушка пошла по стопам своей звездной матери и пробует себя на сцене. Она готовит в ближайшее время премьеру своего нового трека, который смогут услышать все поклонники ее творчества.

Напомним, что отцом дочери Ирины Салтыковой является музыкант Виктор Салтыков. С бывшей супругой они расстались много лет назад. Алиса долгое время училась во Франции и Швейцарии. Она увлечена написанием стихов и прозы на английском языке, который знает в совершенстве.