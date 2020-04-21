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«Это же я»: Самойлова высмеяла Джигана, показав видео с выброшенными из машины детьми

Модель собирается развестись с опальным рэпером.

«Это же я»: Самойлова высмеяла Джигана, показав видео с выброшенными из машины детьми
Самойлова показала смешной ролик в Сети/http://globallookpress.com/

Модель Оксана Самойлова, которая не так давно объявила, что будет разводиться со своим супругом рэпером Джиганом, в сторис Instagram разместила забавную видеозапись.

Смешной ролик. Фото
Самойлова показала ролик, как из машины выбрасывают детей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

На кадрах можно увидеть, как из остановившейся машины «вылетают» дети разных возрастов.

«Это же я», — подписала видео Оксана Самойлова, намекая, что именно так поступил Джиган с их семьей.

Отметим, что несколько месяцев назад Оксана Самойлова подарила мужу сына. В семье уже было три дочери. Именно после этого начались неприятности. Джиган ушел по такому счастливому случаю в загул. В итоге он оказался в американском рехабе, где ему оказывали помощь.

После возвращения в Россию Джиган не успокоился. К примеру, практически в первый же день он позвал к себе огромное количество друзей, наплевав на все законы о самоизоляции. В какой-то момент Самойлова уже просто не выдержала и на всю страну объявила, что будет разводиться с рэпером. Сейчас он лишен возможности видеться со своими детьми, так как проходит курс лечения.

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